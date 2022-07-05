Son Dakika: Jackson Muleka Beşiktaş'ta! İşte bonservisi ve yıllık ücreti...

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Beşiktaş, transferi için büyük uğraş verdiği Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği öğrenildi.

Belçika ekibi Standard Liege, siyah-beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

Buna göre Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncuya yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ödeme yapılacak. 22 yaşındaki golcü oyuncu resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Daha önce de Beşiktaş ile anlaşan golcü futbolcu, Burnley'nin araya girmesiyle Premier Lig ekibiyle görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

Muleka, geçen sezonun 2. yarısı Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 14 maçta çıkıp 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.



WGHORST İLE BİRLİKTE İKİNCİ GOLCÜ

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Beşiktaş, böylece hücum gücünü iki önemli golcüyle güçlendirdi. Siyah beyazlılar sabah saatlerinde de Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

GECE İSTANBUL'A GELDİ! MALİYETİ...

Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Weghorst, uzun süren transfer görüşmeleri sonrasında Atatürk Havalimanında Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından karşılandı.

Yıldız golcünün Türkiye’deki ilk sözleri ise “Transferim uzun sürdü ama burada olduğum için mutluyum” oldu.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ, KARTAL POZU VERDİ

Karşısında Beşiktaşlı taraftarları görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan Hollandalı futbolcu, yapılan tezahüratlara da karşılık verdi. İlk üçlüsünü havalimanında çektiren golcü oyuncu, ardından kartal pozu verdi ve alkışlar arasında kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Weghorst sağlık kontrollerinden geçtikten sonra siyah beyazlılar ile resmi sözleşme imzalayacak ve ardından takıma katılacak.

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WEGHORST'UN MALİYETİ

Beşiktaş’ın uzun süren pazarlık sonucunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst için kulübü Burnley’e herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bununla beraber 14 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Weghorst ise yıllık 2.8 milyon Euro artı bonuslar alacak. Vergiler ve diğer tüm masrafları da Beşiktaş Kulübü karşılayacak.

BEŞ ŞUTUNDAN BİRİ GOL OLDU

Kiralık sözleşmesinde 14 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan tecrübeli oyuncunun bir diğer önemli özelliği bitiriciliği... Wolfsburg döneminde çektiği şutların yüzde 49’u kaleyi bulan Weghorst, bu şutların da yüzde 40’ında gol atmaşı başarmış bir isim. Yani Hollandalı futbolcunun her 5 şutundan 1’i gol oldu. Weghorst ayrıca rakip sahada top kapan, hızlıca gole çevirecek oyunu kurabilen, yönetebilen bir oyuncu.