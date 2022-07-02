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Son Dakika: Jackson Muleka, Beşiktaş'a transferi için kulübüne rest çekti!

#Transfer#Beşiktaş#Muleka
Son Dakika: Jackson Muleka, Beşiktaşa transferi için kulübüne rest çekti
İsmail ER

Standard Liege'in Burnley'e satma kararı aldığı Muleka, Beşiktaş'ta oynamak istiyor.

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Kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da gösterdiği süper performansla yıldızı parlayan Demokratik Kongolu santrfor, kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmek istediğini Standard Liege’e bildirdi. Şimdi gözler Belçika kulübünde.

Beşiktaş'a ‘Evet’ demesine karşın, kulübü Standard Liege’in Burnley ile anlaşması nedeniyle İngiltere’ye gitmesi beklenen Jackson Muleka’nın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 Süper Lig maçında 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki santrfor, kariyerini siyah beyazlı takımda sürdürmek istediğini belirterek, Burnley’e transferine karşı çıktı.

Bu gelişme sonrası Standard Liege yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceği merakla beklenirken, Muleka’nın Beşiktaş’ta oynamaya kararlı olduğu öğrenildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Muleka

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