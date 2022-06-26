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Son dakika: Jackson Muleka, Beşiktaş için geliyor! 1 yıllık sözleşme imzalanacak | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Jackson Muleka
Son dakika: Jackson Muleka, Beşiktaş için geliyor 1 yıllık sözleşme imzalanacak | Transfer haberi
İsmail ER

Siyah beyazlılar, santrfor transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Kulüplerin prensipte anlaşma sağlamasının ardından Muleka, salı günü İstanbul’a gelerek Beşiktaş yöneticileriyle masaya oturacak. 6 ay kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa’da 15 maçta 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki santrfor, anlaşma sağlanırsa hemen 1 yıllık kiralık sözleşmesini imzalayıp siyah beyazlı takıma katılacak.

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Beşiktaş, santrfor arayışında mutlu sona çok yaklaştı... Avusturyalı Marko Arnautovic’le söz kesen siyah beyazlılar, Jackson Muleka’nın transferinde de önemli bir adım attı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da 14 Süper Lig maçında 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken Muleka’nın kulübü Standard Liege ile prensipte anlaşma sağlandı.

KASIMPAŞA’DA GEÇİRDİĞİ 6 AYDA DEĞERİNİ 2 MİLYON EURO ARTIRDI

Belçika kulübü, Kasımpaşa’da ortaya koyduğu başarılı performansla değerini son 6 ayda 3 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya yükselten Demokratik Kongolu futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Beşiktaş’a kiralamayı kabul etti. Kulüplerin el sıkışmasının ardından Muleka’nın salı günü İstanbul’a gelerek Beşiktaş yöneticileriyle masaya oturacağı belirtildi.

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İNGİLTERE’NİN BURNLEY KULÜBÜ DE MULEKA’NIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

22 yaşındaki futbolcu, parasal konusunda kesin anlaşma sağladığı takdirde hemen sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak ve siyah beyazlı takımın antrenmanına katılacak. Bu arada Jackson Muleka’ya yeni sezonda Burnley takımının da talip olduğu, İngiliz kulübünün transferi gerçekleştirmek için son ana kadar çaba sarf etmeye kararlı olduğu öğrenildi.

iSPANYA’DAN iVAN ALEJO iDDiASI

İspanya medyasından La Voz Digital, Galatasaray’ın La Liga ekiplerinden Cadiz’de forma giyen İvan Alejo’ya talip olduğunu iddia etti. Haberde sarı kırmızılıların 27 yaşındaki forvet oyuncusu için Cadiz’den fiyat sorduğu belirtildi. İvan Alejo, bu sezon 24 maçta 2 gol atıp 4 asist yaptı.

VALERiEN iSMAEL BUGÜN iSTANBUL’DA

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, tatilini geçirdiği Dubai’den bugün İstanbul’a gelecek. Dubai’de bulunduğu süre içinde siyah beyazlı yönetimin transfer çalışmaları hakkında sürekli bilgi alan Fransız çalıştırıcı, yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılacak ilk antrenmanda takımının başında olacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Jackson Muleka

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