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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Jacki Gemelos, Kayseri Basketbol'dan ayrıldı!

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Son Dakika | Jacki Gemelos, Kayseri Basketbol'dan ayrıldı!
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos ile yollarını ayırdı.

Kayseri ekibi, sezon başında anlaştığı 31 yaşındaki oyun kurucu ile sağlık sorunları nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti.

Bellona Kayseri Basketbol formasıyla 7 maça çıkan Gemelos, 47 sayı kaydetmişti.

Oyuncunun tedavisine ABD'de devam edeceği öğrenildi.

 

Son Dakika | Jacki Gemelos, Kayseri Basketboldan ayrıldı

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