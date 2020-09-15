Son Dakika | Jack Wilshere sesleri! Yeniden İstanbul'a... | Galatasaray Transfer Haberleri

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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Jack Wilshere'ın Wes Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fotomaç'un haberine göre; 28 yaşındaki ön liberonun, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Geçen sezon sakatlığının ardından fazla şans bulamayan Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor. Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 269 maça çıktı, 17 gol atıp, 38 de asist yaptı.

FENERBAHÇE İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe'de Cocu döneminde sezon başında taraftarların ısrarla alınmasını istediği ve yönetimin İstanbul'a kadar getirdiği İngiliz futbolcu Jack Wilshere, kararını West Ham United'dan yana kullanmış ve sarı lacivertlilere transferi gerçekleşmemişti.

İngiliz futbolcu, 9 Temmuz 2018'de Arsenal'den West Ham'a bedelsiz transfer olmuştu.