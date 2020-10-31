Son Dakika | İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz.

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