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Haber Giriş: 31.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...

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Son Dakika | İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...
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Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz.

Son Dakika | İzmirdeki deprem sonrası Göztepe açıkladı Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...

Son Dakika | İzmirdeki deprem sonrası Göztepe açıkladı Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...

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