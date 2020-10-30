Son Dakika | İzmir'deki deprem sebebiyle Göztepe - Alanyaspor maçı ertelendi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.



Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise "Türkiye hepimizin bildiği gibi bir deprem ülkesi. İzmir bölgesi için büyük bir deprem. En az hasarla bu depremi atlatmayı umut ediyoruz. TFF olarak İzmir'de oynanacak tüm maçları ileri bir tarihe erteledik. Kulüplerimizle ve başkanlarla görüşüyoruz. Hemen harekete geçtik çünkü Alanyaspor uçağa binmek üzereydi. Birçok kulüp İzmir'e hareket etmek üzereydiler. Hemen karar almamız gerekiyordu. Hepimize geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

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