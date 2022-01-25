Son Dakika: İttifak Holding Konyaspor'un Ahmet Çalık hayali! Şampiyonluk gelirse...

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Sezonun ilk yarısına damga vurup lider Trabzonspor ’un en yakın takipçisi olmayı başaran Konyaspor için ligin ikinci yarısı ise adeta büyük bir travmayla başladı. 3 ay önce sözleşmesi uzatılan ve başarının mimarlarından biri olarak öne çıkan Ahmet Çalık, 11 Ocak’ta geçirdiği elim trafik kazasının ardından hayata gözlerini yumdu.

Konyaspor’a acı olayın şokunu yaşarken, camiada, “Sezonun geri kalanında tüm maçları kaybetsek de olur. Ligde kalalım yeter” görüşü hakimdi. Ancak teknik direktör İlhan Palut ve öğrencileri, “Her maçı Ahmet Çalık için oynayacağız” dedi. Önce Adana Demirspor’u yenen, ardından da deplasmanda Altay’ı deviren İç Anadolu ekibi Trabzonspor’un da yaşadığı kayıplarla şampiyonluğun ikinci adayı haline geldi.

Her maçtan önce...

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Fanatik'te yer alan habere göre; İlhan Palut şampiyonluk sorulduğunda, “Oyuncularıma böyle bir sorumluluk yükleyemem, maç maç bakıyoruz” diyerek temkinli konuşsa da futbolcuların kendi aralarında, “Şampiyon olacağız, sezon sonunda Ahmet Çalık’a kupayla gideceğiz” sözünü verdiği ifade edildi.