Son Dakika: İttifak Holding Konyaspor'da Alper Uludağ ile yollar ayrıldı

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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Alper Uludağ ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki deneyimli oyuncunun daha fazla süre almak adına takımdan ayrılmayı talep ettiği ve bu isteğinin olumlu karşılandığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Alper Uludağ, daha fazla süre almak için takımdan ayrılmak istediğini yönetimimiz ile teknik heyetimize bildirmiş ve bu talebi olumlu karşılanmıştır. Gösterdiği karakter ve emeklerden ötürü Alper'e teşekkür eder, başarılar dileriz.