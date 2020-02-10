Son Dakika | İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı!

İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti.

Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Kocaman’ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor’dan ayrılan ve Konyalı olan Karamanla bugün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Yönetimin, listedeki diğer teknik direktörlerle görüşeceği belirtildi.





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