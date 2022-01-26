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Son Dakika: İttifak Holding Konyaspor, Salih Uçan'ın peşine düştü! Beşiktaş'la ilk temas olumlu...

#Transfer#Beşiktaş#Salih Uçan
Son Dakika: İttifak Holding Konyaspor, Salih Uçanın peşine düştü Beşiktaşla ilk temas olumlu...

Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak olan İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş’tan Salih Uçan’ın peşine düştü. Yönetim, İlhan Palut’un transferini çok istediği oyuncu için Siyah-Beyazlılar’la görüşmelere başladı.

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Orta sahaya düşünülen Göztepeli Soner’i ikna edemeyen Konyaspor daha flaş bir ismin peşinde...

Fanatik'in haberine göre; Yeşil-Beyazlılar, Beşiktaş ’ta istediği kadar şans bulamayan Salih Uçan’ı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı. İç Anadolu ekibi, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor. Yönetim bu konuda Beşiktaş’la kurulan ilk temastan olumlu yanıt aldı.

Konyaspor’un Beşiktaş’a kiralama bedeli önerdiği kaydedilirken, transferde son sözü Salih’in söyleyeceği bildirildi. Birçok Anadolu takımından teklif alan Salih’in sezonu Beşiktaş’ta tamamlamak istediği konuşuluyor. Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut’un da Salih’i takımında görmeyi çok istediği ve bizzat oyuncuyla görüşeceği belirtildi.

Ekuban rafa kalktı

Öte yandan Konyaspor’un uzun süredir gündeminde yer alan Ekuban transferinin tıkandığı ve rafa kalktığı da gelen haberler arasında. Anadolu Kartalı, başarılı oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varmıştı, ancak Ekuban ailesini ikna edememişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Salih Uçan

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