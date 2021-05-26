Son dakika itiraf: Orkun Kökçü, takım kaptanı Steven Berghuis'e yumruk atmış! Dick Advocaat...

Spor Arena Dış Haber - Hollanda Ligi'nde beklentilerin ötesinde bir sezon geçiren ve son maçla UEFA Avrupa Ligi bileti alabilen Feyenoord'da Dick Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, deneyimli teknik adamın görevinden ayrılmasından birkaç gün sonra bağlandığı bir yayında geride kalan sezonla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Voetbal International'in podcast yayınına konuk olan Cor Pot, zorlu bir sezon geçirdiklerini söylerken 27 Ocak günü deplasmanda Heerenveen'den aldıkları 3-0'lık mağlubiyet sonrası soyunma odasında kavga çıktığını itiraf etti.

"ORKUN KÖKÇÜ, STEVEN BERGHUIS'E YUMRUK ATTI"

Cor Pot, Heerenveen deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası soyunma odasındaki tartışmayı şu sözlerle anlatıyor:

"Berghuis çok tutkulu bir futbolcu. Takımın olduğundan çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyordu. Söylediği bir söz sonrası Orkun Kökçü bir anda suratına yumruk attı. Ardından araya girdik ve gerilim devam etmedi."

"ADVOCAAT GÖREVİ BIRAKMAK İSTEDİ"

3-0'lık Heerenveen maçının ardından Dick Advocaat'ın görevi bırakma kararı aldığını söyleyen Pot; "Dick Avvocaat oluşan durumdan memnun değildi. Eşyalarını toplamaya başlamış, o anda görevi bırakmak istediğini söylemişti. Daha sonra ikna ettik ve sezonu takımla tamamladı"

SON MAÇTA GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE AYRILDI

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat, Feyenoord'daki son maçından gözyaşları içerisinde ayrıldı.

Advocaat'ın takımı Feyenoord, Hollanda Eredivisie'de Avrupa Ligi'ne gidecek takımı belirleyecek maçta Utrecht'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Feyenoord gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 73 yaşındaki Advocaat, 2019'dan beri Feyenoord'un başındaydı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Advocaat, maç sırasında ve maç bitiminde gözyaşlarını tutamadı.

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