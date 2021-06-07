MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: İtalya'yı sallayan skandalda Vedat Muriqi detayı! 17.5 milyon euro, mafya, transfer...
GeriFutbol Son Dakika: İtalya'yı sallayan skandalda Vedat Muriqi detayı! 17.5 milyon euro, mafya, transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.06.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İtalya'yı sallayan skandalda Vedat Muriqi detayı! 17.5 milyon euro, mafya, transfer...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İtalya'yı çalkalayan haber... Çizme basını, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin mafya ile bağının savcılık tarafından soruşturulduğunu ortaya çıkardı. Aynı haberde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi'in transferinde de usulsüzlük olduğu iddia edildi. Kosovalı golcünün Lazio'ya transferinde 3 farklı komisyoncunun daha olduğu ve bu komisyoncuların Igli Tare ve kulüp başkanı Claudio Lotito ile bağı olduğu öne sürüldü.

Spor Arena Dış Haber - Avrupa futbolu, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin İtalyan ve Arnavut mafya gruplarıyla girdiği 'kirli' ilişkileri ve Vedat Muriqi transferinde ortaya çıkan ve yasal olmayan komisyoncuları konuşuyor.

20
Son Dakika Günün Transfer Haberleri: Fenerbahçenin yeni golcüsü belli oluyor Trabzonspor, Galatasaraydan ayrılan yıldızı bitiriyor... Beşiktaşta sıcak saatler...
Son Dakika Günün Transfer Haberleri: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oluyor! Trabzonspor, Galatasaray'dan ayrılan yıldızı bitiriyor... Beşiktaş'ta sıcak saatler...
9
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Galatasarayın listesindeki sürpriz isim Kadıköye Yeni teknik direktör için Benitez konuşulurken...
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın listesindeki sürpriz isim Kadıköy'e! Yeni teknik direktör için Benitez konuşulurken...

İtalyan La Repubblica'nın ortaya çıkardığı olaya göre Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferindeki usulsüzlüklere ulaşıldı. Bari Cumhuriyet Savcısı, 2018 yılının Kasım ayında Capriati ve Parisi mafya gruplarını hedef aldı ve 'Gico della Guardia di Finanza' operasyonuyla 22 kişiyi tutukladı. Bu hamlenin sonrasında savcılık Sicilya mafyasına bağlı Ndrangheta ve Bari gruplarının arasında yurt dışında bir bahis firmasına yatırım yapmak için ortaklık kurduğu bilgisine ulaştı.

MAILLER ORTAYA ÇIKTI

Ndrangheta ve Bari gruplarının yaptığı anlaşmaya Arnavutluk'ta faaliyet gösteren ve Iglı Tare ile kardeşi Genti Tare'nin sahibi olduğu Top Bast şirketinin de dahil olduğu ortaya çıktı. Ulaşılan bilginin ardından Bari Cumhuriyet Savcısı, Genti Tare ile Bari grubunun lideri Francesco Martiradonna arasındaki maillere ulaştı ve aradaki bağı belgeledi.

Son Dakika: İtalyayı sallayan skandalda Vedat Muriqi detayı 17.5 milyon euro, mafya, transfer...

SAVCILIKTAN IGLI TARE'YE SORUŞTURMA

Ancak İtalyan mafyası ve Tare kardeşler, Arnavutluk'ta uygulanan vergiler nedeniyle bahis şirketine yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Bu nedenle Tare kardeşler soruşturmadan çıkarıldı ancak soruşturmaya ait belgeler, İtalya Futbol Federasyonu'na gönderildi. Bari savcılığı, satın alınmak istenen bahis firmasının Tare kardeşlere ait olduğu bilgisine ulaştıktan sonra federasyon, kulüp yöneticisinin bahis firması sahibi olamayacağı gerekçesiyle şikayette bulundu ve savcılık bu kez Igli Tare'ye soruşturma başlattı.

VEDAT MURIQI TRANSFERİNDE USULSÜZLÜK!

Soruşturmada Igli Tare, olayla ilgisi olmadığını ve itibarsızlaştırılmaya çalıştığını belirterek soruşturma dışında bırakıldı. Savcılık araştırmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferindeki usulsüzlüklere ulaştı.

Son Dakika: İtalyayı sallayan skandalda Vedat Muriqi detayı 17.5 milyon euro, mafya, transfer...

Sarı-lacivertlilerden Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi'in transferinde Kosovalı golcünün menajeri ve avukatlarının yanı sıra, 3 farklı aracının daha komisyon aldığı iddia edildi.

3 KOMİSYONCU DAHA VAR

Transferden komisyon alan isimler arasında menajer Shkumbin Qormemeti ile Gabriele ve Valerio Giuffrida kardeşlerin de olduğu ifade edilirken, menajer Qormemeti'nin Igli Tare ile çok yakın ilişkilerinin olduğu Gabriele ve Valerio kardeşlerin ise Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya danışmanlık yaptıkları ancak hiçbir zaman ön planda olmadıkları kaydedildi.

Son Dakika: İtalyayı sallayan skandalda Vedat Muriqi detayı 17.5 milyon euro, mafya, transfer...

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi