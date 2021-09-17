Son Dakika: İtalyanların kabusu Galatasaray! Avrupa'da en fazla gol...

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Spor Servisi - Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Lazio’yu yıkan Galatasaray, böylece Avrupa’da İtalyan takımlarına karşı 8. galibiyetini elde etti.

Aslan, İspanyol takımlarının ardından İtalyan ekiplerine karşı da eşit sayıda zafer elde elde etmiş oldu. Sarı kırmızılılar ayrıca, İtalyan takımları karşısında 32. kez fileleri havalandırdı. Böylece Cimbom’un temsilcilerine en fazla gol kaydettiği ülke de İtalya oldu.

Galatasaray, İspanyol ekipleri önünde fileleri 31 kez havalandırmıştı.

ÜST ÜSTE 9 MAÇTA GOL

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi’nde çıktığı son 8 iç saha karşılaşmasında fileleri havalandıran Galatasaray, dün bu seriyi 9 maça çıkardı ve 16 gole ulaştı. Bununla beraber Türk takımlarına rakip olduğu 14 maçın ikisini kaybeden Lazio (7G, 5B), iki mağlubiyetini de deplasmanda almıştı.

Daha önce Eylül 2001 tarihinde Galatasaray ve Nisan 2013 tarihinde ve Fenerbahçe, Serie A ekibini devirmişti. Lazio önündeki 3. zaferi de yine Galatasaray elde etti.