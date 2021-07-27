Son Dakika: İtalyanlardan Edin Dzeko ve Fenerbahçe iddiası

İtalyan ekibinde bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, Jose Mourinho tarafından istenmediği iddia edilen Dzeko'nun ismi birçok takımla anılırken bunların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş geliyordu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen Bosnalı golcü, takımı Roma'da kalacağını duyururken İtalyan medyasından bir iddia daha geldi.

İtalyan medyasında çıkan habere göre; Roma'da kalmaya karar veren Dzeko ile birçok kulüp ilgilenirken tek somut teklif Fenerbahçe'den geldi ancak teklif kabul görmedi.

Roma formasıyla 260 maça çıkan Edin Dzeko, 119 gol atıp 55 de asist katkısı sağladı.