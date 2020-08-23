Son Dakika | İtalyanlar duyurdu: 'Fenerbahçe ve Lazio, Vedat Muriqi konusunda anlaştı'

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Il Messaggero'nun haberine göre, Muriqi transferi birkaç gün içinde tamamlanacak.

Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un video görüşmesi yaptığı ve transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.

''Birkaç gün içinde sözleşme imzalanıyor''

Haberin detaylarında ''Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 14.5 milyon euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon euro da bonuslar olacak. Bonuslar içinde goller, forma giydiği maçlar ve başarılar yer alacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma'ya geçerek Lazio ile 4-1 yıllık sözleşme imzalayacak.'' denildi.

Kosovalı forvet, Lazio'da yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Transferden elde edilecek karın yüzde 15'i ise Muriqi'nin eski takımı Çaykur Rizespor'a verilecek.

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