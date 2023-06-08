Son Dakika: İtalyanlar duyurdu: 'Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'da kalabilir, Mauro Icardi...'

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Süper Lig'de 2022-23 sezonu sona ererken kulüplerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini korurken Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar verildi.

Ancak yeni golcü konusunda arayışlarını sürdürdüğü bilinen Fenerbahçe için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'dan La Repubblica'nın haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in golcüsü Edin Dzeko'ya teklifte bulundu.

'İSTANBUL'DA KALABİLİR'

Bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelecek olan Edin Dzeko'nun, İstanbul'da kalabileceği belirtildi.

Haberde; "Fenerbahçe, Dzeko'ya 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 37 yaşındaki forvet, 'Evet' derse finalden sonra da İstanbul'da kalabilir" ifadeleri kullanıldı.

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Wolfsburg, Manchester City, Roma gibi takımlarda forma giyen Dzeko, bu sezon 51 maçta 14 gol attı, 5 asist yaptı.

ICARDI İÇİN ROMA İDDİASI

Ayrıca aynı haberde Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında da bir iddiaya yer verildi.

Türkiye ile İtalya arasındaki golcü rotasının yalnızca Dzeko ile sınırlı kalmayabileceği, Mauro Icardi'nin de Roma'ya transfer olamabileceği kaydedildi.

DURSUN ÖZBEK, ICARDI İÇİN NE DEDİ?

Icardi ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolay bir transfer değil. İlgilenen çok kulüp var. Arabistan'dan tut, birçok yere kadar... Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve kalmak istiyor. Futbolda hem kariyer önemli hem maddi yapı önemli. Bunlar profesyonel kişiler

Icardi için bütçenin dışına çıkılırsa, sponsorluk görüşmeleri yapıyoruz. Birkaç firmaya bize destek olur musunuz dedik, hemen dediler. Her türlü imkanı devreye sokmanın peşindeyiz. transfer sezonu daha başlamadı. Ama bu görüşmeler son derece hız kazanmış durumda. Erden Timur, non-stop görüşmelere devam ediyor.

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