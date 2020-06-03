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Haber Giriş: 03.06.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Son dakika | İtalyanlar duyurdu! Cengiz Ünder'e Bayern Münih talip...

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Son dakika | İtalyanlar duyurdu! Cengiz Ünder'e Bayern Münih talip...
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İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile Almanya Bundesliga ekipleri Bayern Münih ve RB Leipzig'in ilgilendiği belirtildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bayern Münih, 22 yaşındaki Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Bayern'in yanı sıra Leipzig ve Everton'ın da milli futbolcunun durumunu takip ettiği ifade edildi.

"ROMA 30 MİLYON EURO'YA BIRAKABİLİR"

Aynı haberde Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roma'nın, milli futbolcuyu 30 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağı vurgulandı.

BAYERN FRENE BASACAKTI AMA...

Alman devi Bayern Münih'in koronavirüs salgınından dolayı gelirlerin düşmesi sebebiyle transferde frene basacağı söyleniyordu. Yaz transfer döneminde Bayern'in alacağı karar, Cengiz Ünder'in geleceği adına büyük öneme sahip olacak.

 

Son dakika | İtalyanlar duyurdu Cengiz Ündere Bayern Münih talip...

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