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Haber Giriş: 16.08.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | İtalyanlar Bastos için Fenerbahçe'yi duyurdu!

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Son Dakika | İtalyanlar Bastos için Fenerbahçe'yi duyurdu!
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Fenerbahçe, stoper transferi adına belirlediği listenin ilk sıralarında yer alan Bastos için takımı Lazio ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Feneberhçe'nin teklifi ile Lazio'nun istediği bonservis bedeli arasındaki farkın kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi.

Stoper transferi adına Lemos ve Subotic gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Lazio forması giyen Bastos için girişimlerini hızlandırdı. Vedat Muriç'in transferi adına görüşmeler yapan iki takım, Bastos transferi adına da büyük aşama kaydetti.

La Lazio Siamo Noi'ye göre Lazio, Angolalı stoper için 5 milyon Euro'luk bir bonservis talep ediyor. Fenerbahçe'nin teklifinin 3 milyon Euro civarında olduğu belirtilse de aradaki farkın önümüzdeki günlerde kapanabileceği aktarılmakta. Bastos için yapılan görüşmelerin Muriç transferinden bağımsız ilerlediği de belirtilmekte.

Lazio'da teknik direktör Simone Inzaghi, yeni sezonda Bastos'u kadrosunda düşünmüyor. Bu sezon ligde sadece 6 maça ilk 11'de başlayabilen Bastos'un sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

29 yaşındaki savunmacı, 2016'da Rus ekibi Rostov'dan 5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu. Şu anda ailesiyle tatilde olan Bastos'un kariyerinin geleceği adına Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı aktarılıyor. (Fanatik)

Son Dakika | İtalyanlar Bastos için Fenerbahçeyi duyurdu

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