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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti!

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Son Dakika | İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti!
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İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.

Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu

Son Dakika | İtalyanın efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti

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