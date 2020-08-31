Son Dakika | İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriqi için anlaştı
Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'den Lazio'ya transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından haberi son dakika olarak paylaşan Schira; "Anlaşma tamamlandı! Vedat Muriqi Fenerbahçe'den Lazio'ya gidiyor. Bonuslar dahil 20 milyon Euro bonservis. Vedat Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.8 milyon Euro + bonus şeklinde maaş alacak" ifadelerini kullandı.
Vedat Muriqi'in ilerleyen günlerde imza atmak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor...
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