Son Dakika | İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriqi için anlaştı

Sosyal medya hesabından haberi son dakika olarak paylaşan Schira; "Anlaşma tamamlandı! Vedat Muriqi Fenerbahçe'den Lazio'ya gidiyor. Bonuslar dahil 20 milyon Euro bonservis. Vedat Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.8 milyon Euro + bonus şeklinde maaş alacak" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'in ilerleyen günlerde imza atmak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor...

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