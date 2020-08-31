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GeriFutbol Son Dakika | İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriqi için anlaştı
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Haber Giriş: 31.08.2020 - 21:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriqi için anlaştı

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Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'den Lazio'ya transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından haberi son dakika olarak paylaşan Schira; "Anlaşma tamamlandı! Vedat Muriqi Fenerbahçe'den Lazio'ya gidiyor. Bonuslar dahil 20 milyon Euro bonservis. Vedat Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.8 milyon Euro + bonus şeklinde maaş alacak" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'in ilerleyen günlerde imza atmak için İtalya'ya gitmesi bekleniyor...

 

Son Dakika | İtalyan gazeteci duyurdu Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriqi için anlaştı

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