Son dakika: İtalyan ekibi Torino, Emirhan İlkhan ile anlaşma sağladı! Genç yetenek yuvadan uçuyor...

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan şoku yaşanıyor. 17 Haziran'da genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalayan siyah beyazlılar, İtalyan ekibi Torino'nun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokmasıyla çaresiz kaldı.

18 yaşındaki yıldız adayını kadrosuna katmak isteyen Torino, bir süredir oyuncuyu ikna etmeye çalışıyordu.

TRT Spor'un haberine göre, 4.5 milyon Euro'luk bonservis ücretini ödemeye hazır olan Torino, Emirhan İlhan ile de anlaşma sağladı.

Torino’nun en geç cuma gününe kadar 4,5 milyon Euro'yu ödemesi gerekirken ödeme geldiği an transfer resmiyete kavuşacak.

"TAKIMDA KALMASI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Emirhan'ın takımda kalması için görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken "Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili Transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir." sözleriyle oyuncunun ikna edilmeye çalışıldığı kaydedilmişti.

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EMİRHAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferine açıklık getiren Emirhan, haziran ayından yapılan yeni sözleşme öncesi kulüp yetkililerinden anlayış göstermelerini istediğini ve bunun sonucunda serbest kalma maddesi için bir meblağ belirlediğini kaydetti.

"BEŞİKTAŞ'I VE TÜRK FUTBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTERİM"

Transfer süreci hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Emirhan İlkhan, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini istedim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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VODAFONE PARK'TA EMİRHAN SESLERİ

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Samdoria ile karşılaşan Beşiktaş'ta tribünler Emirhan İlkhan sesleriyle inledi.

Sık sık genç oyuncu lehine tezahüratta bulunan siyah beyazlı taraftarlar "Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan!" şeklinde tempo tuttu.

GEÇEN SEZON 11 MAÇTA OYNADI

İlk olarak Katar’da oynanan Süper Kupa’da boy gösteren Emirhan, performansıyla mest ederken, geçen sezon Süper Lig’de 11 maçta 1 gole imza attı.

17 HAZİRAN'DAN SÖZLEŞME YENİLENMİŞTİ

Haberlerin yayılmasının ardından 17 Haziran'da yeni sözleşme imzalayan genç futbolcunun 4,5 milyon Euro gibi bir rakama takımdan gönderilmesine karşı çıkan taraftarlar sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi.