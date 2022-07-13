Son dakika: İtalyan ekibi Napoli, Kalidou Koulibaly'nin yerini Kim Min-Jae ile doldurmak istiyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, savunma takviyesi için harekete geçerken Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan ekibinin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly ile yıllık ücret konusunda 10 milyon Euro'ya anlaşmaya varan Chelsea, 38 milyon Euro'luk bonservis ücreti ve bonuslar karşılığında Napoli'yi ikna etmeye çalışıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalamak isteyen Chelsea, Napoli ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde ise Napoli'nin Kalidou Koulibaly'nin ayrılması durumunda hedefi Fenerbahçe'den Kim Min-Jae.

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Haberde Napoli'nin Güney Koreli savunma oyuncusu için sarı lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

FRANSIZLAR DA İSTİYOR

Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla transferin gözde ismi olan Kim Min-Jae birçok takımla anılırken Fransa'dan Rennes'in de talip olduğu biliniyor.

Fransız basını, geçen hafta Rennes’in oyuncunun serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro’yu ödemeyi kabul ettiğini ancak Fenerbahçe'nin paranın tamamını peşin istediği için anlaşma sağlanamadığını yazmıştı.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.