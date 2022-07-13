Son dakika: İtalyan devinin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! 40 milyon Euro'luk anlaşma sonrası Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'luk teklif...

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Savunmasını güçlendirmek için uzun süredir Kalidou Koulibaly'nin transferi için Napoli'yle görüşmeler yapan Chelsea, mutlu sona ulaştı. Senegalli savunmacıyı 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye satan Napoli'nin yeniden gözünü Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye diktiği iddia edildi.

Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılmasıyla savunma hattında oluşan boşluğu başarılı bir stoperle doldurmak isteyen İtalyan ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Güney Koreli savunmacı için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

İLK TERCİH KIM MIN-JAE

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Chelsea ile Kalidou Koulibaly'nin transferi konusunda anlaşma sağlayan Napoli'nin ilk tercihi Fenerbahçe'den Kim Min-Jae.

TEKLİF 15 MİLYON EURO VE BONUSLAR

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25 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek isteyen İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifle çalacağı iddia edildi.

Sarı lacivertlilerin Kim Min-Jae bırakmak istemediği bilinirken bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

RENNES CEPHESİNDE KIM MIN-JAE AÇIKLAMASI

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio ise Kim Min-Jae transferinin olumlu ilerlediğini belirtirken çarpıcı bir açıklama yaptı.

Genesio, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Kim’i almaya çok yakın olduklarını ifade ederek, “Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var” dedi. Kim’den övgüyle bahseden Genesio, “Büyük hedefleri olan, hırslı ve uluslararası yeteneğe sahip bir oyuncu. Tam aradığımız gibi” diye konuştu.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.