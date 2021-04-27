Son Dakika: İtalya'dan sürpriz Buffon ve Galatasaray iddiası! Çok şaşırttı...

Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon için İtalyan basınından sürpriz bir Galatasaray iddiası geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; sezon sonunda Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan eldivenin muhtemel 5 yeni adresi arasında Galatasaray bulunuyor. Haberde, Galatasaray'la birlikte Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Sporting Lisbon ve Dynamo Kiev'in de adaylar arasında bulunduğu yazıldı.

MUSLERA'NIN 2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı kırmızılı ekibin geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzalamasının ardından İtalyan basını tarafından ortaya atılan bu iddia şaşkınlık yarattı.

EMEKLİLİK SİNYALİ VERMİŞTİ AMA...

Gianluigi Buffon, Mart ayında verdiği röportajda, 2023 yazında emekli olmayı planladığını ancak önümüzdeki 4 ay içinde de eldivenlerini asabileceğini açıklamıştı.

The Guardian'a konuşan 43 yaşındaki yaşayan efsane, "Aslında gerçekten aklımda son bir 'dur' işareti var. 2003 yılının Haziran ayı, bu gerçekten maksimum tarih... Ancak önümüzdeki dört ay içinde de oynamayı bırakabilirim." demişti.

Futbola başlarken ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bu kadar uzun süre oynayabileceğine inanmadığını ifade eden İtalyan eldiven, "Doğrusunu isterseniz bu kadar uzun süre futbol oynayabileceğimi düşünmezdim. Ama bence bunların hepsi güzel hikayeler..." şeklinde konuşmuştu.

BUFFON DAHA ÖNCE DE EMEKLİLİK SİNYALİ VERMİŞ MİYDİ?

Gianluigi Buffon daha önce 2017 yılında verdiği bir demeçte 2017-18 sezonunun sonunda emekli olacağını açıklamış ancak sürpriz bir kararla Juventus'tan Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

Fransız temsilcisinde bir sezon forma giyen deneyimli eldiven, 2019 yılının yaz transfer döneminde ise yeniden Juventus'a geri dönmüştü.

BUFFON'UN REKORLARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Juventus formasıyla 683 resmi müsabakaya çıkan Gianluigi Buffon, bu alanda 705 maçı bulunan Del Piero'nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Tecrübeli isim, kariyerine devam etmesi ve 25 resmi maça daha çıkması halinde birinci sıraya yerleşecek.

43 yaşındaki Buffon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren en yaşlı ikinci kaleci konumunda. 43 yaş & 252 gün ile bu rekorun mevcut sahibi Marco Ballotta.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Gelmiş geçmiş en iyi kaleciler arasında gösterilen Gianluigi Buffon, tüm takımlar ve kulvarlar toplamında 1.000'den fazla resmi maçta görev aldı ve Serie A'nın en uzun gol yemeyen file bekçisi unvanını elinde bulunduruyor.

2006 yılında İtalya ile Dünya Kupası zaferi yaşayan efsane eldiven, milli takım formasını en fazla terleten İtalyan futbolcu konumunda. Juventus ile 10 Serie A şampiyonluğu kazanan İtalyan kaleci, toplamda 12 sezon Serie A'da yılın kalecisi seçildi.

Gianluigi Buffon'nun kariyerine ait en özel detaylardan birisi ise 2006 yılında düzenlenen Ballon d'Or oylamasında kaleci olmasına rağmen ikinci sıraya yerleşmesi... O yıl ödülü milli takımdan ve Juventus'tan takım arkadaşı olan savunmacı Fabio Cannavaro kazanmıştı.

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