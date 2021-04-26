Son dakika: İtalya'dan Avrupa Süper Ligi için flaş karar! Men edilecek...

Spor Arena Dış Haber - İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Serie A takımlarının UEFA veya FIFA tarafından düzenlenmeyen turnuvalara katılmalarını engelleyecek düzenlemenin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Düzenlemeye göre Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar Serie A'dan men edilecek.

FEDERASYON BAŞKANI: "ŞU ANDA MEN EDİLEN BİR KULÜP YOK AMA..."

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina konuyla ilgili şunları söyledi: UEFA ve FIFA turnuvaları dışında yarışmalara katılmayı planlayan kulüpler bizim ligimizden de çekilmek zorunda. Şu kulübü çıkarıyoruz diye bir şey yok şu anda ama Haziran sonunda bir kulüp başka bir oluşuma dahil olursa Serie A'dan men edilecek."

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