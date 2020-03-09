Son Dakika | İtalya'da tüm spor organizasyonları koronavirüs sebebiyle askıya alındı!

İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 463 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020'de açılış maçı İtalya ile A Milli Takımımız arasında 12 Haziran'da Roma'da oynanacak. UEFA Başkanı Ceferin ise bu konuda hazırlıklı olduklarını ve endişeleri bulunmadığını açıklamıştı.





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