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Ä°talya Serie A'da son haftaya kalan ÅŸampiyonluk dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Son haftaya lider giren Milan deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek avantajÄ±nÄ± korudu ve 11 yÄ±l sonra ÅŸampiyon oldu.Â Milan'in gollerini 17 ve 32. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Franck Kessie kaydetti.

Inter'in 3-0'lÄ±k galibiyeti yetmedi

Son haftaya Milan'Ä±n 2 puan arkasÄ±nda giren Inter, evinde Sampdoria'yÄ± 3-0 yendi ancak bu galibiyet ÅŸampiyonluk iÃ§in yeterli olmadÄ±.Â Inter'in gollerini 49. dakikada Perisic, 55 ve 57. dakikalarda Correa kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Ã‡alhanoÄŸlu ikinci golÃ¼n asistini yaptÄ±.

Bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan Milan 86 puanla ÅŸampiyon olurken Inter 84 puanla ikinci sÄ±rayÄ± aldÄ±.Â

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