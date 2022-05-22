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Son dakika: Ä°talya'da ÅŸampiyon Milan! Hakan ÇalhanoÄŸlu'lu ve Inter üzüldü

#Ä°talya Serie A#Milan#Åžampiyon
Son dakika: Ä°talyada ÅŸampiyon Milan Hakan Ã‡alhanoÄŸlulu ve Inter Ã¼zÃ¼ldÃ¼

Ä°talya Serie Aâ€™nÄ±n son haftasÄ±nda Milan, deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi Sassouloâ€™yu 3-0 maÄŸlup ederek 11 yÄ±l aradan sonra ÅŸampiyon oldu.

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Ä°talya Serie A'da son haftaya kalan ÅŸampiyonluk dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Son haftaya lider giren Milan deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek avantajÄ±nÄ± korudu ve 11 yÄ±l sonra ÅŸampiyon oldu.Â Milan'in gollerini 17 ve 32. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Franck Kessie kaydetti.

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Inter'in 3-0'lÄ±k galibiyeti yetmedi

Son haftaya Milan'Ä±n 2 puan arkasÄ±nda giren Inter, evinde Sampdoria'yÄ± 3-0 yendi ancak bu galibiyet ÅŸampiyonluk iÃ§in yeterli olmadÄ±.Â Inter'in gollerini 49. dakikada Perisic, 55 ve 57. dakikalarda Correa kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Ã‡alhanoÄŸlu ikinci golÃ¼n asistini yaptÄ±.

Bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan Milan 86 puanla ÅŸampiyon olurken Inter 84 puanla ikinci sÄ±rayÄ± aldÄ±.Â 

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Son dakika: Ä°talyada ÅŸampiyon Milan Hakan Ã‡alhanoÄŸlulu ve Inter Ã¼zÃ¼ldÃ¼

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