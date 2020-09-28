Son Dakika | İtalya'da gündem Eljif Elmas! "7 numaranın büyüsü devam ediyor..."

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Eljif Elmas, 6-0 kazanılan Genoa maçında attığı golle Çizme'de dikkatleri üzerine çekti.

Stadio San Paolo'da oynanan mücadelenin 22. dakikasında Lorenzo Insigne'nin yerine oyuna dahil olan eski Fenerbahçeli futbolcu, kronometreler 69'u gösterdiğinde skoru 5-0 yapan golü kaydetti.

21 yaşındaki Eljif Elmas böylece bu sezon Napoli formasıyla ilk golünü atmış oldu.

ÇİZME BASININDAN ÖVGÜ

Napoli'nin Genoa karşısındaki farklı galibiyetini masaya yatıran İtalyan basını, Eljif Elmas'ı mücadelenin en iyi üçüncü oyuncusu seçti.

Yapılan sıralamada bronz madalya kategorisine dahil edilen Eljif Elmas'ın potansiyeline yakışan bir gol attığı ve ikonik 7 numaranın hakkını verdiği kaydedildi. Yazıda ayrıca genç futbolcunun hakkındaki soru işaretlerini de ortadan kaldığı belirtildi.

"7 NUMARANIN BÜYÜSÜ DEVAM EDİYOR"

"Makedonyalı futbolcunun maçta oynaması ya da oynarsa oyuna bu kadar erken dahil olması beklenmiyordu. Ancak Insigne'nin yerine oyuna girdi. Şaşırtıcı bir şekilde oyuna girer girmez iyi başladı ve futbolunu icra etti. Solda başladı ama yavaş yavaş göbeğe kaydı. Şık bir vuruşla eski Lazio kalecisi Federico Marchetti'yi mağlup etti. İyi bir futbol ortaya koydu ve Azzuro projesindeki işlevselliğine dair soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Napoli'de 7 numaranın sahibi değişse de hala büyüsü devam ediyor."

Öte yandan İtalyan gazeteci Stefano De Grandis de Eljif Elmas'ın attığı golün şıklığına dikkat çekerek, "Bravo Eljif! Napoli adına spektaküler bir gol attı." ifadelerini kullandı.

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