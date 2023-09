Son Dakika: İtalya'da Foggia taraftarları stadyumu ateşe verdi! Taranto'ya mağlup olunca...

İtalya Serie C ekiplerinden Taranto, sezonun ilk hafta karşılaşmasında Foggia'yı ağırladı.

Ev sahibi Taranto, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Maç sonu deplasman ekibi Foggia'nın taraftarları karşılaşmanın oynandığı Erasmo Iacovone stadyumu ateşe verdi.

Stadyumda büyük hasar medyana gelirken, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

1ª jornada da Série C italiana: claque do Foggia incendiou o estádio do Taranto após perder clássico local.pic.twitter.com/uCzwFgLcEO