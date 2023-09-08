×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: İtalya'da Foggia taraftarları stadyumu ateşe verdi! Taranto'ya mağlup olunca...

Güncelleme Tarihi:

#Taranto#Foggia#Yangın
Son Dakika: İtalyada Foggia taraftarları stadyumu ateşe verdi Tarantoya mağlup olunca...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 08:43

İtalya Serie C Ligi'nde, Taranto'ya 2-0 mağlup olan Foggia taraftarları, stadı ateşe verdi. Korkunç görüntüler kameralara böyle yansıdı.

Haberin Devamı

İtalya Serie C ekiplerinden Taranto, sezonun ilk hafta karşılaşmasında Foggia'yı ağırladı.

Ev sahibi Taranto, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Maç sonu deplasman ekibi Foggia'nın taraftarları karşılaşmanın oynandığı Erasmo Iacovone stadyumu ateşe verdi.

Stadyumda büyük hasar medyana gelirken, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taranto#Foggia#Yangın

BAKMADAN GEÇME!