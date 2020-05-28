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Haber Giriş: 28.05.2020 - 20:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | İtalya Serie A'nın başlangıç tarihi resmen açıklandı!

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Son Dakika | İtalya Serie A'nın başlangıç tarihi resmen açıklandı!
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İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların askıya alındığı Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) kaldığı yerden 20 Haziran'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Bakan Spadafora, İtalya Futbol Federasyonunda (FIGC), federasyon, lig, kulüp, oyuncu ve hakem temsilcileriyle liglerin geleceğine ilişkin yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantının çok faydalı geçtiğini belirten Spadafora, "İtalya, yeniden harekete geçerken futbolun da yeniden başlaması doğru bir adım. Bütün bunların ışığında, Serie A'nın 20 Haziran'da yeniden başlayacağını söyleyebiliriz. 13 ila 17'sinde de İtalya Kupası maçlarının oynanma olasılığı da var." dedi.

Bakan, FIGC'ın hazırladığı maçlarda uyulması gereken sağlık tedbirlerine ilişkin protokolün Sivil Savunma bünyesindeki koronavirüs bilim kurulunca onaylandığını belirtti.

Bakan Spadafora, salgın yayılma eğrisinin değişmesi ve ligi yeniden durduracak noktaya gelmesi durumunda, federasyonun kendisine play-off oynanmasını öngören bir "B planı" ya da puan tablosunun olduğu gibi dondurulmasını öngören bir "C planı"nı temin ettiğini ifade etti.

Söz konusu protokole göre, bir oyuncuda Kovid-19’a rastlanılması durumunda, güvenli ortamda karantinada kalacak.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve en ciddi şekilde etkilenen ülke olan İtalya'da salgın nedeniyle Serie A maçları, 9 Mart'ta başbakanlık kararnamesiyle durdurulmuştu.

Salgın eğrisinin düşme eğilimi göstermesiyle ülkede liglerin yeniden başlaması tartışmaları son dönemde hız kazanmış, yetkililer, maçların başlasa dahi seyircisiz oynanacağını belirtmişti.

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