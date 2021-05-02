Son Dakika: İtalya Serie A'da şampiyon Inter! Juventus'un 9 yıllık serisi bitti

İtalya Serie A'da şampiyon Inter! Antonio Conte'nin çalıştırdığı Inter, Serie A'da sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Crotone'yi 2-0 mağlup ederek puanını 82'ye çıkaran Inter, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte mutlu sona ulaştı.

2005-2010 yılları arasında peş peşe 5 Serie A şampiyonluğu yaşayıp sonraki 10 sezonda şampiyonluk hasreti çeken Inter, Juventus'un hegemonyasına son vermeyi başardı.

Juventus, 2010-2011 sezonundan bu yana tam 9 yıldır ligi şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.

YİNE CONTE YİNE ŞAMPİYON

51 yaşındaki Antonio Conte, Juventus'ta 3 sezonda 3 Serie A Şampiyonluğu ve 2 İtalya Süper Kupası kazanarak Juventus’un muazzam serisinin baş mimarı olmuştu.

Sonrasında Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamayı başaran Conte, Inter ile de mutlu sona ulaştı.

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