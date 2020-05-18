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Son Dakika | İtalya Serie A için yeni corona virüs kararı açıklandı!
İtalya Futbol Federasyonu, en az 14 Haziran'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe dek oynanmayacağını açıklandı.
İtalya Serie A maçlarının 14 Haziran'a kadar oynanamayacağı açıklandı.
İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, geçtiğimiz günlerde Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu söylemişti.
İtalya Futbol Federasyonu, spor aktivitelerinin durdurulması kararının 14 Haziran'a kadar uzatıldığını belirtti.
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