MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | İtalya Serie A için yeni corona virüs kararı açıklandı!
GeriFutbol Son Dakika | İtalya Serie A için yeni corona virüs kararı açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.05.2020 - 20:59,Son Güncelleme:

Son Dakika | İtalya Serie A için yeni corona virüs kararı açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | İtalya Serie A için yeni corona virüs kararı açıklandı!
Abone Olgoogle-news

İtalya Futbol Federasyonu, en az 14 Haziran'a dek ülkedeki tüm sportif faaliyetlerin durdurulduğunu ve liglerin bu tarihe dek oynanmayacağını açıklandı.

İtalya Serie A maçlarının 14 Haziran'a kadar oynanamayacağı açıklandı.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, geçtiğimiz günlerde Serie A'nın 13 Haziran'da başlama ihtimalinin %99 olduğunu söylemişti. 

İtalya Futbol Federasyonu, spor aktivitelerinin durdurulması kararının 14 Haziran'a kadar uzatıldığını belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle