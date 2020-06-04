Son Dakika | İtalya Kupası maçlarının tarihleri belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, bugün Facebook hesabından yaptığı açıklamayla spor kamuoyunda bir süredir tartışma konusu olan kupa maçlarına açıklık getirdi.



Spadafora, "İtalya Kupası'nda iki yarı final maçı da öne çekildi. Yarı finaller, 12 ve 13 Haziran’da, final ise 17 Haziran'da oynanacak." dedi.



İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile Napoli 12 Şubat'ta oynanan ilk karşılaşmada kozlarını paylaşmış, Napoli deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönmüştü.



Yarı finalin diğer ayağında ise 13 Şubat'ta oynanan ilk müsabakada Milan ile Juventus 1-1 berabere kalmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan İtalya'da Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) de 20 Haziran'da başlayacağı daha önce açıklanmıştı.