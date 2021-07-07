Son Dakika: İtalya - İspanya maçında güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı! Erken uyuyanlar çok şey kaçırdı...

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Spor Arena Dış Haberler - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak ilk finalist olmayı başardı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ilk yarı final maçında, İtalya ile İspanya karşılaştı. 25. dakikada gelişen İspanya atağında ceza alanında Mikel Oyarzabal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun rakiplerinin arasından yaptığı vuruşta, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi.

Maçın 45. dakikasında bu kez İtalya gole yaklaştı. Sol taraftan ceza alanına giren Lorenzo Insigne'nin pasıyla hareketlenen Emerson'un sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında sağ taraftan ceza alanına giren Oyarzabal, pasını Sergio Busquets'a aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı içinden şutunda, top az farkla üstten auta çıktı. 60. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ciro Immobile'nin topla buluşmasını engellemek isteyen İspanya savunmasının müdahalesinde boşta kalan meşin yuvarlağı Federico Chiesa kontrol etti. Ceza alanına giren bu futbolcunun şık bir vuruşla uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu.

MORATA TARİHE GEÇTİ



80. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Olmo ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Alvaro Morata, yerden bir vuruşla topu kaleci Donnarumma'nın sağından filelere gönderdi: 1-1. Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu. Fernando Torres'in turnuvalarda 5 golü bulunuyor.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ



İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltılarda gol sevinci yaşadı, Olmo ve Morata fileleri havalandıramadı. Penaltı atışlarında İspanya'ya 4-2 üstünlük kuran İtalya, adını finale yazdırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BONUCCI'Yİ TANIMADI

İtalya forması giyen başarılı savunmacı Leonardo Bonucci, Wembley'de İspanya galibiyetini ve final biletini taraftarlarıyla kutlamak için gittiği tribünden dönerken oldukça ilginç bir olay yaşadı.

Tribünün hemen önünde görevli olan bir güvenlik görevlisi, bir İtalyan taraftarın, deneyimli stopere doğru merdivenlerden hızla inmesinin ardından yaşanan kısa süreli karmaşada Leonardo Bonucci'yi tanıyamadı.

KOLLARINDAN TUTTU

Leonardo Bonucci'yi sahaya girmeye çalışan bir taraftar sanarak durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi, yıldız oyuncuyu kollarından tutarak önce durdurdu ardından geriye doğru itmeye çalıştı.

Güvenlik görevlisinin kendisini tanımamasına çok şaşırtan 34 yaşındaki futbolcu, yaşanan yanlış anlaşılmanın kısa sürmesinin ardından takım arkadaşlarının yanına döndü.

BONUCCI MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Leonardo Bonucci, güvenlik görevlisiyle arasında yaşanan o ana değinmedi. Maç özelinde değerlendirmelerde bulunan Bonucci, İspanya'yı tebrik etti.

"Öncelikle İspanya'yı tebrik etmek istiyorum. Büyük bir karakter koydular ortaya. Ancak biz de kalbimizi ortaya koyduk ve kararlılığımız gösterdik. En zorlu anlardan çıkmayı başarma beceremizi bir kez daha kanıtladık. Penaltı atışlarında mücadelemiz ödüllendirildi. İtalyanlara tarihi bir sonuç armağan ediyoruz. Artık atılacak son bir adım kaldı."

PEDRI REKOR KIRDI

Öte yandan İspanya'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Pedri, İtalya karşısında 90 dakikayı %100 pas isabetiyle tamamladı. 37'si rakip yarı sahada olmak üzere toplam 55 pas denemesinde hiç hata yapmayan İspanyol futbolcu, EURO 2020'de bunu başaran ilk oyuncu oldu.

"INIESTA'DA BİLE BUNU GÖRMEDİM"

Karşılaşmanın ardından oyuncusunun performansı hakkında konuşan İspanya teknik direktörü Luis Enrique, "Pedri'nin bu turnuvada nasıl oynadığını gördünüz mü? 18 yaşındaki bir oyuncunun böylesine oynadığını daha önce hiç görmedim. Bu yaşta böyle bir performansı Don Andres Iniesta'da bile görmedim. Çılgıncaydı." ifadelerini kullandı

FİNALİN ADI BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Turnuvanın diğer yarı final maçında bugün İngiltere ile Danimarka, Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.