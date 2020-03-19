Son dakika! İsviçre'nin Sion takımı, corona virüs nedeniyle tüm sözleşmeleri feshetti!

Spor Arena Dış Haber | İsviçre'de corona virüs vakaları 4 bine yaklaşırken 36 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsviçre Ligi'nde ise flaş bir gelişme yaşandı.

Sion takımının başkanı Christian Constantin, liglerin ertelenmesi nedeniyle tüm futbolculardan maaşında indirime gitmelerini istedi. Ancak futbolcular, başkanın bu isteğine olumlu cevap vermedi.

Christian Constantin, ardından tüm futbolcuların sözleşmelerini geçici olarak feshettiğini açıkladı. Sion takımı, corona virüs nedeniyle maaşların tamamında kısıtlamaya giden ilk kulüp oldu. İskoçya'nın Hearts takımı, daha önceden sözleşmelerin %50 oranında azalacağını açıklamıştı.





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