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Son dakika: İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu
EURO 2020 A Grubu son maçında A Milli Takımımızın 20 Haziran Pazar günü oynayacağı İsviçre karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
A Milli Takımımızın İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu üçüncü maçının hakemi belli oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
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