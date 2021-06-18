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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu

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Son dakika: İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu

EURO 2020 A Grubu son maçında A Milli Takımımızın 20 Haziran Pazar günü oynayacağı İsviçre karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

A Milli Takımımızın İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu üçüncü maçının hakemi belli oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

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Son dakika: İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu

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