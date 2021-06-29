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Haber Giriş: 29.06.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İsveç 1-2 Ukrayna / Maç sonucu

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Son Dakika: İsveç 1-2 Ukrayna / Maç sonucu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İsveç-Ukrayna maçının normal süresi 1-1 eşitlikle sona ererken tur atlayan takım 121. dakikada golü bulan Ukrayna oldu.

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  • İsveç - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İsveç - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İsveç - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İsveç - Ukrayna maçından öne çıkan fotoğraflar
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Glasgow'daki Hampden Park’ta İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği maçta gol perdesini açan takım 27. dakikada Zinchenko ile Ukrayna oldu: 0-1.

Andriy Yarmolenko'nun pasına hareketlenen Oleksandr Zinchenko, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

43. dakikada İsveç durumu 1-1'e getirdi. Emil Forsberg'in ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. Forsberg, EURO 2020'deki 4. golünü kaydetti.

Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

99. dakikada İsveç 10 kişi kaldı. Artem Besedin'e sert bir faul yapan Marcus Danielson, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

120 1. dakikada Zinchenko'nun ortaladığı topu kale sahası önünde kafayla ağlara gönderen Artem Dovbyk, Ukrayna'yı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak.

 

TURNUVADA ÇEYREK FİNAL MAÇLARI, 2-3 TEMMUZ'DA OYNANACAK

Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma:
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 Temmuz Cumartesi:
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson, Forsberg, Ekdal, Olsson, Larsson, Kulusevski, Isak.

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Krivtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.

Son Dakika: İsveç 1-2 Ukrayna / Maç sonucu

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