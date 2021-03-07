Son Dakika: İstifa iddiaları sonrası Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı!
Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği iddiaları üzerine sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberlerinin çıkmasının ardından sarı lacivertli takımdan paylaşım geldi.
Fenerbahçe Twitter hesabından Emre Belözoğlu fotoğrafı paylaşılırken ''Sonuna kadar Fenerbahçe!'' sözleri kullanıldı.
Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, ''Asılsız haberlere itibar etmeyiniz'' şeklinde bir paylaşım yaptı.
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