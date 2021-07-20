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Son Dakika: İşte Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kafilesi belli oldu
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'ın kafile kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu. Resmi siteden yapılan açıklamada kafilede yer alan tüm isimlere yer verildi.
Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne kadroda yer almadı.
PSV Eindhoven maçı kamp kadromuz 👇 #PSVvGS #UCL pic.twitter.com/mlOaY9sJ77— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2021