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Haber Giriş: 16.09.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İşte Galatasaray'ın Neftçi Bakü kadrosu! Yeni transfer yok...

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Son Dakika | İşte Galatasaray'ın Neftçi Bakü kadrosu! Yeni transfer yok...
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Kadroda yeni transfer Oghenekaro Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Bakü'ye gidiyor.

Özel bir uçuşla saat 11.00'de Bakü'ye hareket edecek olan sarı kırmızılı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Bakü Olimpiyat Stadı'nda bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 17.30) ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in katılacağı basın toplantısı ise Bakü Olimpiyat Stadı içerisinde bulunan Medya Merkezi'nde yerel saatle 18.00'de (TSİ 17.00) başlayacak.

Galatasaray Neftçi UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak
Galatasaray Neftçi UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

KADRO BELLİ OLDU

Kadroda yeni transfer Oghenekaro Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Son Dakika | İşte Galatasarayın Neftçi Bakü kadrosu Yeni transfer yok...

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