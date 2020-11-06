Son Dakika | İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in Sivasspor planı!

Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, zafere kilitlendi. Erzurum ve Ankaragücü karşılaşmalarında her ne kadar beklenen futbol ortaya konulmasa da alınan galibiyetler takımın moralini yükseltmiş durumda. Fatih hoca, Milli ara öncesi son çıkış olan Sivas’ta da kazanıp, 3’te 3 yapmak istiyor...

Etebo bir adım önde

UEFA Avrupa Ligi’nde dün Qarabağ ile karşılaşan Yiğidolar’ın pazar günü yorgun olacağını göz önünde bulunduran Terim, özellikle merkezi daha dinamik isimlerden kurmayı amaçlıyor. Sakatlığı geçen Belhanda ve Taylan’ın ilk 11’de olması kesin. Buradaki 3. isim, şimdilik Etebo gibi gözüküyor. Forma rekabetinde onu zorlayan isim Ömer Bayram.

Hoca patlama bekliyor

Fatih hoca, en son 4. haftadaki Kasımpaşa maçında 11’de olan Feghouli’yi ise idmanlarda sağ kenarda deniyor. Terim, Belhanda gibi Feghouli’yi de 11’de görevlendirmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, her ne kadar yönetim nezdinde dahi eleştirilseler de, her iki futbolcudan Sivas’ta patlama bekliyor.

Marcao ve Saracchi zor

Sakatlıkları bulunan ve maça yetiştirilmeleri için adeta seferberlik ilan edilen Marcao ve Saracchi, son ana kadar zorlanacak. Her şeye rağmen Terim’in, bu ikili oynamayacakmış gibi yaptığı plan da belli. Marcao’nun yerine Donk, Saracchi’nin bölgesinde ise Emre Taşdemir düşünülüyor.

Babel ya uçta ya kenarda

Esas kritik bölge forvet... Falcao dünkü idmanı tamamlayamazken, Diagne çok formsuz. Falcao yetişirse Babel sol kanatta başlayacak. Aksi durumda Babel’in ileri uçta oynayıp, Emre Kılınç veya Arda Turan’ın kenarda görev alması bekleniyor. Aslan’ın hocası, oyun planını da belirledi. Merkezi sağlam tutarak, topun kendilerinde kalmasını isteyen Terim, özellikle kanatlardan işi bitirmek amacında. (Fanatik)

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