Son Dakika | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.



Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.



- Deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor



Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.



- Samatta, Erol Bulut'un kararına bağlı



Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.



- Fenerbahçe tam kadro



Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.



- Muhtemel 11



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Galatasaray derbisine çıkmayı planladığı muhtemel 11 şöyle:



Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia).

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