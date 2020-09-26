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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.

- Deplasmanda 5 sezondur kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

- Samatta, Erol Bulut'un kararına bağlı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.

- Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz'in durumuna son antrenmanın ardından karar verilecek.

- Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Galatasaray derbisine çıkmayı planladığı muhtemel 11 şöyle:

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia).

Son Dakika | İşte Fenerbahçenin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11i

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