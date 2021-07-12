Son Dakika: İşte Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nın 10 yıldızı

Spor servisi / Süleyman ARAT - Vitor Pereira yönetimde Topuk Yaylası kampında 7 günde 13 antrenman yapan Fenerbahçe’de sezona formda girecek oyuncular yavaş yavaş belirginleşmeye başladı.

Sarı lacivertlilerde çalışmalarda en beğenilen ilk üç isim olarak 3 isim öne çıktı. Yeni transfer Steven Caulker,

geride kalan sezonun en çalışkan isimlerinden olan Dimitrios Pelkas ve kendisini Pereira’ya kanıtlamaya çalışan Jose Sosa en dikkat çeken performansa imza atan isimler oldu. Bu futbolcuların yanı sıra diğer beğenilen isimler ise şunlar: Serdar Dursun, Mame Thiam, Berke Özer, Nazım Sangare, Gustavo, Caner Erkin ve Tisserand.

KALABALIK KADRO ELENECEK

BU 10 oyuncunun performansı sarı lacivertlileri memnun etse de Futbol Federasyonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’ne göre kulüpler bu sezon 28 oyuncuyu tescil ettirebilecek. Değişen yabancı kuralı ile birlikte kadrosu en kalabalık takımlardan biri olan Kanarya’da Pereira ve ekibini zorlu bir futbolcu eleme süreci bekliyor. Sarı lacivertlilerde milli takımdan dönen Türk futbolcuların katılımıyla kadro sayısı 34’e kadar çıktı. Tatilde olan Szalai, Valencia ve Zanka’nın da katılmasıyla birlikte sayı 37’ye çıkarken İtalya’da kendine kulüp arayan Perotti ile birlikte F.Bahçe’nin düne kadar 38 futbolcusu vardı. Dün kamptan ayrılanlarla birlikte sayı 33’e geriledi.

BEŞ GENÇ OYUNCU KAMPTAN AYRILDI

Bu oyuncu yelpazesine yapılması planlanan 3 transfer de dahil edilince Fenerbahçe’nin kadrosunda tam 41 oyuncu olacak. TFF’ye en az 4’ü 1997’den sonra doğan, yine en az 14’ü Türk Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip 28 oyuncu bildirmek durumunda olacak Fenerbahçe de kimin gidip kimin kalacağı ile ilgili asıl karar hazırlık maçlarından sonra verilecek. Ancak geldiği günden bu yana hummalı bir çalışma içinde olan Vitor Pereira bu konudaki ilk adımını dün attı. Ve Barış Alıcı, Murat Sağlam, Emir Miray Köksal, Melih Bostan, İsmail Yüksek Portekizli hocanın kararıyla Topuk Yaylası kampından ayrıldı.

17 YABANCIDAN EN AZ 3’Ü GİDECEK

SArı lacivertli ekibin kadrosunda Caulker, Tisserand, Lemos, Szalai, Zanka, Novak, Gustavo, Sosa, pelkas, valencia, Osai Samuel, Thiam, Samatta, Kemal Ademi, Miha Zajc, perotti, Dirar olarak 17 yabancı futbolcu bulunurken, bu sayı 1 santrfor, bir kanat forvet 1 de bek alınınca bu sayı 20’ye yükselecek.

3 TRANSFER DE GEliNCE...

TFF’nin 8+6 tribünde kuralına göre bu sayının 14’e inmesi zorunluluğu nedeniyle 6 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. En zayıf halka olarak Diego perotti, Zanka, Miha Zajc, Nabil Dirar ve Kemal Ademi öne çıkarken, gönderilecek diğer ismin Lemos veya Samatta’dan biri olması bekleniyor.

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