Son Dakika | İşte Burak Yılmaz'ın Lille'deki yıllık ücreti! Nasıl ikna oldu?

Son yıllarda Türkiye’de Fransa’ya giden futbolcu sayısı gittikçe artıyor. Fransa’dan Türkiye pazarına yönelen ilk isim Lille’in sportif direktörü Luis Campos oldu.

Kariyerine teknik direktörlük ile başlayan Luis Campos bir kaç yıl sonra bu görevini bıraktı Ardından Manchester United’ta Ferguson ile çalışmaya başlayan Campos, Ronaldo’yu keşfetti. Kurduğu şirketle Mourinho'ya özel yazılımlar hazırladı ve oyuncu izledi.

Ciddi bonservis gelirleri kazandırdı



2012’de Real Madrid’de scout olarak görev almaya başlayan Campos, Modric’i kazandırdı. 2015’te Monaco’da futbolun başına geçti. Mbappe’nin başarıya taşıyan isim olarak bilinen Campos’un Monaco’ya ciddi bonservis bedeli kazandırdığı bazı isimler şöyle;

▪ James Rodriguez - Real Madrid’e satış - 75 milyon Euro

▪ Benjamin Mendy - Manchester City - 58.5 milyon Euro

▪ Fabinho - Liverpool - 45 milyon Euro

▪ Martial - M. United - 60 milyon Euro

▪ Kondogbia - Inter - 36 milyon Euro

▪ Kurzawa - PSG - 25 milyon Euro

▪ Carrasco - Atletico Madrid - 25 milyon Euro

▪ Abdennour - Valencai - 22 milyon Euro

Lille'e ciddi gelirler kazandırdı



2017’de Lile’in sportif direktörü olan Luis Campos, Nicolas Pepe’yi Arsenal'e, Kévin Malcuit'i Napoli'ye Thiago Mendes'i Lyon’a sattı. Bu 3 oyuncuyu 28 milyon Euro'ya transfer edip 2 yıl sonra 114 milyon Euro'ya satan Campos, Lille’e ciddi gelirler kazandırdı.

Ali Bilecen ile işbirliği sürüyor



5 yıllık süreçte Monaco ve Lille’de ucuza alıp parlayan yıldızların satışından 400 milyon Euro gibi bir rakamdan daha fazla bonservis bedeli kazandırdı. Portekizli futbol adamı Luis Campos, Türkiye pazarına 3 yıl önce Fransa’da yaşayan Türk menajer Ali Bilecan ile girdi ve işbirliğini halen sürdürüyor.

Zeki ve Yusuf Yazıcı ile başladı



Campos, ilk olarak 2 yıl önce TFF 1. Lig’de İstanbulspor’da oynayan Zeki Çelik’i 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Lille’e transfer etti. Daha sonra Yusuf Yazıcı’yı 17 milyon Euro bonservis bedeli ile Trabzonspor’dan kadrolarına kattı. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı ile de söz kesen Lille, bu oyuncu için 300 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyerek futbolcuyu Ağustos ayının sonunda kadrosuna katacak.

Burak Yılmaz transferinin perde arkası



35 yaşında olan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’tan Lille'e transferi ilk başlarda şaşkınlık yaratmıştı. Bu transferde perde arkasındaki ismin ise Portekizli isim Luis Campos olduğu ortaya çıktı.

Campos’un Fransa’dan Türkiye’ye geldiği Beşiktaş - Fenerbahçe maçını izledikten sonra Burak Yılmaz ile masaya oturduğu öğrenildi. Burak’ın transfer için Luis Campos bizzat gelmesinden dolayı çok memnum olduğu belirtilirken, Campos’un sunduğu projeden de etkilendiği ifade ediliyor.



Luis Campos ikna etti

Genç oyuncuları alarak yüksek bonservis bedelleri diğer takımlara satan Campos’un, takımda yer alan Türk ve diğer yabancı genç oyunculara Burak Yılmaz’ın abilik yapmasını istediği öğrenildi. Hem saha içinde hem saha dışında Burak Yılmaz’ın tecrübelerinden yararlanmak isteyen Campos’un, bu projesi ile golcü futbolcuyu ikna ettiği belirtildi.

Burak Yılmaz Lille’den kaç para kazanacak? Sözleşmesi ne kadar?



Burak’ın Beşiktaş ile iki yıl daha yıllık 2.7 milyon Euro garanti ücret ile sözleşmesi bulunuyordu. Luis Campos’un yakın ilgisi ve sunduğu proje ile Burak'ın, Beşiktaş’tan aldığı ücretin çok daha azına yani; yıllık 1.75 milyon Euro civarında bir rakama Lille ile anlaştığı öğrenildi.

Burak Yılmaz'dan transfer sözleri

2 yıl Lille’de forma giyecek olan Burak, TRT Spor’a transferi ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;

"Lille'in sportif direktörü Luis Campos ile yüz yüze görüştüm. Onunla konuştuktan sonra transfere karar verdim. Orada kardeşlerim Zeki ve Yusuf var. Yeni bir macera olacak benim için. 35 yaşında üst düzey bir lige gidiyorum. Kendime inanıyorum. Ülkemi iyi şekilde temsil edeceğim. İki yıllık sözleşme imzaladım. İki yıldan sonra ne olur bilemiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir maceraya çıkıyorum ve tamamen konsantre olmuş durumdayım. Ben hazırım, herhangi bir çekincem yok."

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