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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı üzen ilk olay!

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Son Dakika: İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı üzen ilk olay!

Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında kendisi ve ekibinin arka plana itilmelerine çok üzüldüğünü ifade etti.

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın evinde başkan Ahmet Nur Çebi’yi görünce çok duygulanan Sergen Yalçın, daha sonra rahatsız olduğu konuları anlattı.

Vodafone Park’taki şampiyonluk kutlaması sırasında kendisi ve ekibinin arka planda bırakıldığını hatırlatan Yalçın, “Şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayamadım. Daha sonra gelişen olaylar ve bu; hepsi kafamda birikti” dedi.

Başkan Çebi ise, “Sen benim evladımsın. Asla olumsuz düşünme. Şimdi hemen gidip işinin başına geçmeni istiyorum. O bahsettiğin sıkıntıları bir daha yaşamayacaksın” diye karşılık verdi.

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Son Dakika: İşte Beşiktaşta Sergen Yalçını üzen ilk olay

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