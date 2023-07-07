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Son dakika: İşte Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılma kararı almasının nedenleri! 5 temel problem büyük rol aldı...

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#Transfer#Fenerbahçe#Arda Güler
Son dakika: İşte Arda Gülerin Fenerbahçeden ayrılma kararı almasının nedenleri 5 temel problem büyük rol aldı...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Fenerbahçe’nin ‘İmzanı at ama bir sonraki sezon git’ teklifinin reddedilmesinin çok önemli gerekçeleri bulunuyor. Arda Güler Real Madrid’e imza attıktan sonra kiralık olarak kalsaydı, kötü oynadığı her maçta ‘Aklı burada değil’ eleştirilerine hedef olacaktı. Türk futbolunda hakim olan ağır baskı, bitmek bilmeyen polemikler, rakiplerin sert oynamasından kaynaklanan sakatlanma korkusu, ailesinin ‘Ne kadar erken gidersen, senin için o kadar iyi olur’ düşüncesi ve teklifi yapan kulübün Real Madrid olması, Arda’yı bu transfere götürdü.

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Henüz 16 yaşında iken Türk futbolunun üzerine bir güneş gibi doğan, tüm otoritelerce geleceğin yıldızı olarak görülen; dünyanın en büyük kulüplerini peşinden koşturan Arda Güler’in, Fenerbahçe ve kendisini çok isteyen Barcelona taraftarlarını üzen Real Madrid tercihinin altında yatan sebepler futbol sohbetlerinin başlıca konularından biri oldu.

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Fenerbahçe’nin daha küçücük bir çocukken Gençlerbirliği’nden transfer ettiği, tüm ailesine kol kanat gerdiği, hem futbolcu hem de iyi insan olarak yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiği, başkan Ali Koç’un bir baba gibi üzerine titrediği Arda ne oldu da Avrupa’ya gitme konusunda bu kadar kararlı bir tutum sergiledi? Koç’un, “Bir sezon daha kaldıktan sonra git” teklifini neden geri çevirdi?

Fenerbahçelilerin yüreğini burkan bu ayrılığın nedenleri uzun süre tartışılacak gibi görünürken, bizim yaptığımız araştırma, bu tarihi kararın 5 önemli nedeni olduğunu ortaya koyuyor:

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1- HATA YAPMA ŞANSI YOK

Real Madrid’le imzalasın ama bir sezon Fenerbahçe’de kiralık oynadıktan sonra gitsin” önerisini, kaldığı takdirde yapacağı her hatada veya kötü oynadığında “Aklı Real Madrid’de, onun için iyi oynayamıyor” eleştirilerine yol açacağı için reddetti.

2- BASKI VE KAOSTAN BIKTI

Türk futbolunda uzun süredir özellikle futbolcular üzerinde var olan ağır baskı, tartışma kültürü, her hafta başka bir nedenle yaşanan kaos iklimi, bitmek bilmeyen polemikler Arda Güler’i genç yaşında bezdirdi.

3- SAKATLANMA KORKUSU

4- Türkiye Süper Ligi’nin sert olmasından kaynaklanan sakatlanma korkusu, gitmesinde önemli bir etken oldu.

4- AiLESi ‘HEMEN GiT’ DEDi

Anne babası, Arda’nın Avrupa’ya ne kadar erken giderse Avrupa’nın futbol iklimine, kültürüne ve diline o kadar çabuk alışacağını düşündü.

5- DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Tam 14 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan dünyanın en büyük kulübünden gelen teklifin ‘asla geri çevrilemez’ bir öneri olarak kabul görmesi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Arda Güler

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