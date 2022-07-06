Son dakika: İstanbulspor’un stoperi Emrecan da Beşiktaş’ta! Transferin maliyeti belli oldu

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Beşiktaş, Süper Lig’in yeni takımlarından İstanbulspor’da forma giyen Emrecan Uzunhan’ı da renklerine bağlıyor. Siyah beyazlılar, uzun süredir görüştükleri futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Emrecan için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY’DA OYNADI

Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra İstanbulspor’un altyapısına geçen 20 yaşındaki Emrecan, 2 yıldır A takım kadrosunda yer alıyor. Sol stoper olarak görev yapan genç futbolcu, teknik direktör Valerien İsmael’in 3-4-3 sistemine uygun bir oyun tarzına sahip.