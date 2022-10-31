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Son Dakika: İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz'dan Jorge Jesus açıklaması! "Şaka yoluyla yapılan bir hareket"

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#Jorge Jesus#İbrahim Yılmaz#İstanbulspor
Son Dakika: İstanbulsporda İbrahim Yılmazdan Jorge Jesus açıklaması Şaka yoluyla yapılan bir hareket
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 15:15

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Jorge Jesus'un kendisine yönelik hareketine ilişkin konuştu.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz'a sakatlık yaşadığı esnada yerde yatarken yaptığı hareket sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Konuyla ilgili beIN SPORTS'a konuşan İbrahim Yılmaz, yaşanan olayın büyütülmesine gerek olmadığını ifade ederek önemsiz bir durum olduğunu ve Portekizli teknik adamın söz konusu hareketi şaka yoluyla yaptığını söyledi.

Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.

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#Jorge Jesus#İbrahim Yılmaz#İstanbulspor

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