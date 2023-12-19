Son dakika: İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti

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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

İstanbulsporlu oyuncular, Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalışsa da başkanı ikna olmaması sonrası maç yarıda kaldı. İstanbulsporlu taraftarlar, bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.

Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

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TRABZONSPOR 2-1 ÖNDEYDİ

Karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor'un, İstanbulspor karşısında 2-1'lik üstünlüğü bulunuyordu.

Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Trezeguet ve 68. dakikada Paul Onuachu attı. İstanbulspor'un tek golü 39. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.

FEDERASYON NE KADAR VERECEK?

İstanbulspor'un bu kararı sonucunda maruz kalacağı yaptırım merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesi konuya ilişkin durumu ortaya koyuyor.

İşte ilgili madde:

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

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Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen

mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar

müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır.

Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.

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